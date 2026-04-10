Более 100 многоквартирных домов отремонтировали в Истре за 2 недели

В Истре продолжается сезонное благоустройство придомовых территорий. За две недели привели в порядок более ста многоквартирных домов.

Особое внимание уделяется газовому хозяйству. Многоквартирных домов с газопроводами в Истре больше 530, за указанный период окрашено уже более 55 труб. География работ охватывает практически всю территорию, включая Первомайский, Котово, Новопетровское, Рождествено и другие населенные пункты.

Параллельно ведется ремонт малых архитектурных форм. Больше 25 лавочек отремонтировали и покрасили в Бужарово, Гидроузла имени Куйбышева, Снегирях, Рождествено и Павловском.

Не обошли вниманием и входные группы — их локально отремонтировали более чем в 15 домах в Дедовске, Павловской Слободе и Павловском. В пяти многоквартирных домах Дедовска и Павловской Слободы установили дополнительные поручни. В Дедовске также выполнен локальный ремонт и окраска цоколей и установлены новые урны.

Также специалисты муниципального бюджетного учреждения «Жилищно-коммунальное управление муниципального округа Истра» покрасили входные группы более чем в 50 многоквартирных домах.