Более 100 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Богородском округе

В Богородском округе активно обновляют жилой фонд, в том числе проводятся работы по ремонту крыш многоквартирных зданий. Это позволяет повысить комфорт проживания и сохранить конструктивные элементы домов.

В прошлом году в округе капитально обновили 108 многоквартирных домов, а в текущем планируется увеличить количество ремонтов до 129 объектов. Особое внимание уделяют Ногинску, Электроуглям и Обухову, где сосредоточено большинство запланированных работ.

В поселке Радиоцентр-9 завершились кровельные работы на доме № 1, построенном в 1932 году: обновлена стропильная система, заменено покрытие и утеплено чердачное помещение. Установлены новые люки и водосточные системы, оставшиеся работы по обрамлению люков планируют выполнить до конца мая.

В Старой Купавне на доме № 9 по улице Радищева также провели замену кровли и стропильных конструкций, сейчас подрядчики приступили к утеплению чердака. Завершение ремонта запланировано до 15 июня 2025 года. Эти меры способствуют сохранению зданий и улучшению жилищных условий местных жителей.