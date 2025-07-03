Более 100 многодетных семей в Чехове получат землю или денежную компенсацию

В 2025 году в муниципальном округе Чехов планируется выделить свыше 100 земельных участков многодетным семьям для строительства собственного жилья, сообщил глава округа Михаил Собакин. На встрече с работниками завода «МолоПак» представители администрации обсудили вопросы социальной поддержки.

С начала года подготовлено 77 участков, к сентябрю ожидается еще около 40. Уже 13 семей оформили землю в собственность, шесть находятся в процессе оформления, а 19 выбрали денежную выплату вместо участка.

Для удобства жителей в Стремилове, Мещерском, Гаврикове и Поповке проложены новые дороги: пять — в 2024 году и три запланированы на 2025-й.

Семьи, которые не желают принимать предложенные участки, могут дождаться других вариантов или получить компенсацию. Кроме того, жители обратились к властям с просьбами проверить качество питьевой воды, отремонтировать подъезды и входные группы домов, а также организовать контроль за состоянием контейнерных площадок.