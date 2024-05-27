Более 100 миллионов рублей штрафов заплатили жители Подмосковья за «самозахват» земель

Более 100 миллионов рублей поступило в бюджет Московской области от уплаченных штрафов за самовольный захват земель. Более трех тысяч нарушений удалось устранить с помощью процедуры перераспределения.

«Ситуация, когда площадь по забору больше, чем по документам, — довольно распространенная. Это однозначно нарушение, за которое можно получить предписание об устранении, а затем и штраф», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что проблему можно решить очень просто: нужно лишь перенести забор или иное строение, или узаконить землю с помощью перераспределения.

В ведомстве отметили, что лидерами по устранению самовольно занятых земель с начала года стали городские округа Богородский — 144 участка и Кашира — 113.

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