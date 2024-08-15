Законность проживания еще свыше 100 мигрантов проверили в Солнечногорске

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели в поселке Майдарово под Солнечногорском. Проверку прошли более 100 мигрантов, нарушителей среди них не оказалось.

Участниками рейда стали представители полиции, Федеральной миграционной службы, окружной администрации и казачьих дружин. К ним присоединился общественник Владимир Красин. Проверку устроили в общежитии по просьбе жителей поселка Майдарово.

«Были проверены документы более чем у 100 человек. По итогу нарушений законодательства не выявлено. Такие проверки проводятся регулярно. С начала года более 70 человек были задержаны из-за нарушения миграционного законодательства. Им выписали штрафы, а часть из иностранцев выдворили с территории Российской Федерации», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

В ближайшее время будет направлено обращение в Роспотребнадзор и санэпидемстанцию для проверки пригодности помещений общежития для проживания.

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