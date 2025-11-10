Более 100 метров теплосетей заменили на Библиотечной улице в Химках

Специалисты «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» с 3 по 9 ноября провели масштабные работы по обслуживанию и модернизации сетей теплоснабжения. Они заменили 100 метров изношенных труб, включая 46 метров на улице Библиотечной.

Для горячего водоснабжения обновили 189 метров трубопроводов, из них 120 метров на улице Пожарского и 40 метров на улице Гоголя.

Новый водо-водяной подогреватель установили в рамках модернизации тепловых пунктов в ЦТП на улице Мичурина. Кроме того, внедрили системы диспетчеризации в ЦТП на улицах Совхозная и Ленинградский проспект. Промывку водо-водяного подогревателя для поддержания его эффективности провели в квартальной тепловой станции «Поярково».

Также в рамках инвестиционной программы в центральные тепловые пункты на улицах Ленинградская и Зеленая установили новые вводные распределительные устройства, что повысит надежность электроснабжения.

Выполненные работы способствуют снижению тепловых потерь и уменьшению риска аварий, улучшению качества подготовки горячей воды, а также обеспечивают мониторинг параметров системы в реальном времени, благодаря чему повышается общая стабильность и эффективность теплоснабжения. «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» продолжает системное обновление и техническое перевооружение тепловой инфраструктуры с целью повышения ее устойчивости и качества обслуживания.