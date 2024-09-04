Более 100 мероприятий против наркотиков проведут в Видном в сентябре

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В рамках антинаркотического месячника в Ленинском городском округе организуют свыше сотни акций по борьбе с употреблением и распространением наркотиков. Это интерактивные занятия и тренинги, а также концерты и родительские собрания в школах, учреждениях культуры и спорта.

Профилактические мероприятия под девизом «Нет наркотикам!» пройдут в Ленинском городском округе. Они направлены на пропаганду здорового образа жизни и против употребления наркотических и токсических веществ, спиртных напитков подростками и молодежью.

В образовательных учреждениях, культурных и спортивных центрах округа в поддержку здоровья проведут уроки, лекции, спортивные турниры, фестивали и родительские собрания.

Также с участием сотрудников полиции организуют рейды в местах отдыха молодежи. Общественные и молодежные организации проведут информационную кампанию в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах.

Напомним, в регионе такой месячник организуют восьмой год подряд.

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