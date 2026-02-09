Более 100 мероприятий по модернизации электросетей проведут в Истре

Масштабную реконструкцию электросетевой инфраструктуры планируют провести в Истре в этом году. Работы пройдут почти во всех населенных пунктах округа.

В Истре реализуют программу по усовершенствованию системы электроснабжения. Сейчас обсуждается возможность включения в нее дополнительных работ по реконструкции распределительных сетей и перевода шести котельных Дедовска с третьей на вторую категорию надежности. Это ключевая задача на этот год, ведь нагрузка на сети растет с каждым годом: округ развивается и в периоды пикового энергопотребления возможны аварийные отключения.

Ранее детали данной программы уже рассматривались на рабочем совещании с министром энергетики Московской области Сергеем Воропановым. Работы предстоят грандиозные, и они охватят такие населенные пункты, как Истра, Дедовск, Глебовский, Снегири, Павловская Слобода, Новопетровское, Бужарово и другие.