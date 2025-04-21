Более 100 мемориалов приведут в порядок ко Дню Победы в Раменском

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в округе развернули масштабную программу по приведению в порядок мест памяти, связанных с героическим подвигом советского народа. Особое внимание уделяется сохранению и обновлению исторического наследия, поэтому запланировано благоустройство более ста военных мемориалов.

Традиционно к празднованию Дня Победы в Раменском приводятся в порядок все значимые объекты, посвященные Великой Отечественной войне. В их числе — 72 обелиска воинской славы, 12 мемориалов, 14 памятников, десять памятных досок, семь братских могил и три стелы, увековечивающие память погибших героев.

Комплекс работ по благоустройству включает в себя широкий спектр мероприятий. Среди них — тщательная уборка и облагораживание прилегающих территорий, комплексная проверка и ремонт системы освещения, восстановление архитектурно-художественной подсветки, покраска памятников, ограждений и малых архитектурных форм, возвращая им первозданный вид и защищая от воздействия окружающей среды, проведение косметического ремонта мемориальных конструкций, устранение мелких дефектов и повреждений.

Работы планируют завершить до конца апреля.