Более 100 медработников пополнили штат Подольской больницы в 2024 году

В Подольской областной клинической больнице с начала текущего года начали работать больше сотни новых сотрудников. В штат приняли в том числе и врачей из ведущих медицинских учреждений России.

Глава городского округа Григорий Артамонов рассказал, что для медицинских работников в муниципалитете действует различные программы поддержки — муниципальные, областные и федеральные. 50 специалистам выделили служебные квартиры, еще 10 врачей получают компенсацию из бюджета за аренду жилья. Для молодых медиков предусмотрены единовременные выплаты.

Тем не менее, Подольская больница нуждается в дополнительных специалистах. В медицинском учреждении открыты вакансии для врачей узких специализаций: нейрохирурга, кардиолога, невролога, травматолога-ортопеда и врача функциональной диагностики. Самая большая нехватка наблюдается на должности медицинских сестер, также очень нужны участковые терапевты и анестезиологи-реаниматологи.

В Подмосковье врачам предоставляются различные меры поддержки, включая выплаты на аренду жилья в размере 20 тысяч рублей, выделение земельных участков для строительства домов, программы «Социальная ипотека» и «Приведи друга», а также компенсацию расходов на проезд до места работы.

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