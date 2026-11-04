Более 100 медиков устроились в больницу Серпухова с начала года

С начала 2026 года команда Серпуховской больницы выросла на 115 человек. Новые сотрудники уже работают в поликлиниках, стационарах и фельдшерско-акушерских пунктах округа.

Больше половины новичков составляет средний медперсонал: к работе приступили 65 медсестер, фельдшеров и лаборантов. Именно они встречают пациента, делают процедуры и берут анализы. В небольших селах фельдшер на ФАПе часто оказывается самым близким медиком для местных жителей.

Еще 50 новых сотрудников — врачи. Больше всего среди них участковых терапевтов: их десять. Также на работу вышли по четыре кардиолога, невролога и участковых педиатра, по трое хирургов, реаниматологов и специалистов УЗИ. Пополнились ряды травматологов и эндокринологов, к ним присоединились детский эндокринолог, онколог, рентгенолог, гастроэнтеролог и врач лечебной физкультуры. Четверо опытных специалистов заняли руководящие должности.

«Обеспечение кадрами остается одной из ключевых задач программы модернизации первичного звена, и мы занимаемся ею каждый день. Приглашаем студентов на дни открытых дверей, сами ездим в медицинские колледжи и вузы, принимаем ребят на практику, а самым целеустремленным предлагаем целевое обучение. Специалистов привлекает и сам Серпухов — удобный для жизни город, и хорошо оснащенная больница. А молодежь ценит возможность учиться у опытных врачей, которые всегда готовы подсказать и поддержать», — отметил главный врач Серпуховской больницы Руслан Ибрагимов.

Поддержка закреплена в системе наставничества. За молодыми специалистами закрепляют опытных коллег. Наставники помогают освоиться в отделении, разобраться в сложных клинических случаях и передают практические навыки.

Помогают закрепиться на новом месте и меры поддержки. Молодые специалисты ежемесячно получают выплату: 15 тысяч рублей для врачей и 7 тысяч рублей для среднего медперсонала, а также компенсацию за аренду жилья.