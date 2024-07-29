Более 100 мастеров представили работы на ярмарке в День города Дубны

Администрация городского округа Дубна
Фото: Администрация городского округа Дубна

Городскому округу Дубна исполнилось 68 лет. Администрация подготовила праздничную программу, в том числе — ярмарку изделий ручной работы. В ней приняли участие более 100 мастеров.

Посетители покупали сувениры на ярмарке, которая расположилась на набережной Менделеева. Мастера представили одежду, игрушки, кошельки, ремни, сумки, украшения, картины и настольные игры.

Гости смогли не только посмотреть, но и примерить на себя украшения и одежду. Дети любовались картинами и выбирались игрушки. Неподалеку все желающие принимали участие в мастер-классах по плетению, вязанию и мыловарению.

«Приходите, без подарков не останетесь!» — пригласил всех на праздник глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

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