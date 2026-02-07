Более 100 малышей родились с начала года в обновленном роддоме Химок

С начала 2026 года в Химкинском родильном доме на свет появились 113 новорожденных — 61 мальчик и 52 девочки. После капитального ремонта, завершенного осенью прошлого года, учреждение предлагает семьям современные условия и расширенный спектр услуг для комфортных родов.

По словам заведующего роддомом Согомона Казарьяна, порядка 75% родов сегодня проходят с участием партнера — мужа или близкого родственника. Услуга партнерских родов полностью бесплатна по полису ОМС. Также роженицам доступны вертикальные и музыкальные роды, использование фитболов и современных методик релаксации.

«После ремонта мы вывели работу на новый уровень: будущим мамам доступны современные методики — от партнерских и вертикальных родов до программ релаксации. Главный приоритет — безопасность и комфорт женщины и ребенка. С начала года у нас родилось 113 малышей — это подтверждает доверие жителей», — подчеркнул депутат Мособлдумы, главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Для будущих родителей в роддоме регулярно проводятся ознакомительные экскурсии, в ходе которых можно увидеть отделение реанимации новорожденных, индивидуальные палаты и приемные отделения с разделением потоков пациенток.

Также в роддоме можно сразу оформить документы на новорожденного, а семья имеет право выбрать единовременную выплату в размере 20 000 рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».