Более 100 ларьков снесут в Одинцовском округе в 2025 году

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Стихийную уличную торговлю продолжают приводить в порядок в Одинцовском округе. Пятьдесят павильонов, внешний вид которых не соответствовал установленным стандартам, демонтировали в этом году.

Запланировано в этому году ликвидировать 127 несанкционированных торговых объектов. Киоски зачастую выглядят устаревшими, имеют повреждения конструкции и портят архитектурный облик города.

Уличная торговля должна быть цивилизованной, а ее объекты — удобными, комфортными и безопасными для местных жителей. Точки должны полностью соответствовать санитарным и эстетическим нормам.

Новые торговые объекты будут оформлены в едином стиле — в приоритете аккуратный внешний вид и правильное расположение.

Зачистка торговых павильонов стала уже системной работой. Масштабная реорганизации проходит сейчас по всему Подмосковью.