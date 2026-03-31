Более 100 кубометров вторсырья отправили на переработку в Истре

С марта с истринской площадки «Мегабак» вывезли более 100 кубометров отходов. Значительная часть собранного сырья направлена на переработку.

За отчетный период специалисты отправили на переработку три контейнера стекла, два контейнера одежды и один контейнер батареек. Эти виды отходов требуют раздельного сбора и дальнейшей утилизации на профильных предприятиях.

Отдельно обработали и другие категории вторсырья. На переработку передали 24 кубических метра пластика и столько же бумаги. Также собрали 34 кубических метра электронных отходов, 17 кубических метров металла и восемь кубических метров пакетов и пленки.

На площадке принимают не только бытовой мусор, но и вещи, которые могут быть использованы повторно. Жители приносят книги, игрушки и предметы быта в хорошем состоянии.

«Мы видим, что жители активно участвуют в раздельном сборе и осознанно подходят к утилизации отходов», — отметил представитель проекта.

Пункт приема расположен по адресу: город Истра, улица Ленина, дом 1. Площадка работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу — с 9:00 до 16:00, воскресенье — выходной.

Проект «Мегабак» направлен на формирование устойчивой системы обращения с отходами. Его задача — увеличить объем переработки и повысить экологическую грамотность населения.