Более 100 крыш жилых домов отремонтировали в Подмосковье за месяц
За месяц специалисты подмосковного технадзора приняли после ремонта 105 крыш многоквартирных домов. Работы провели в 30 округах, включая Красногорск, Балашиху, Люберцы, Подольск, Химки и другие.
Ремонт крыш в многоквартирных домах шел под строгим контролем сотрудников технадзора, отметили в региональном МинЖКХ. Специалисты следили за каждым этапом: от замены стропильной системы до монтажа молниезащиты.
В ходе приемки проверили замену покрытия, огнебиозащиту, выходы на чердаки, вентиляционные шахты, ограждения и другие элементы.
«Благодаря системному подходу и внимательному техническому контролю, капитальный ремонт проходит качественно и в срок. В фокусе — безопасность, надежность и комфорт для жителей», — отметили в ведомстве.