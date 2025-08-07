Более 100 крыш жилых домов отремонтировали в Подмосковье за месяц

За месяц специалисты подмосковного технадзора приняли после ремонта 105 крыш многоквартирных домов. Работы провели в 30 округах, включая Красногорск, Балашиху, Люберцы, Подольск, Химки и другие.

Ремонт крыш в многоквартирных домах шел под строгим контролем сотрудников технадзора, отметили в региональном МинЖКХ. Специалисты следили за каждым этапом: от замены стропильной системы до монтажа молниезащиты.

В ходе приемки проверили замену покрытия, огнебиозащиту, выходы на чердаки, вентиляционные шахты, ограждения и другие элементы.

«Благодаря системному подходу и внимательному техническому контролю, капитальный ремонт проходит качественно и в срок. В фокусе — безопасность, надежность и комфорт для жителей», — отметили в ведомстве.