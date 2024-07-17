Более 100 кровель жилых домов отремонтировали в Истре за два года

По словам представителя администрации города, за последние три года, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, ситуация с капремонтом кровель в муниципалитете изменилась к лучшему. Статистика показывает, что обращений по этому вопросу стало значительно меньше.

В период с 2020 по 2022 годы в округе отремонтировали 101 крышу. В 2023 году в рамках работы Фонда капитального ремонта Московской области было проведено еще семь ремонтов в таких населенных пунктах, как Рождествено, Пречистое, поселок Гидроузла имени Куйбышева и Дедовск.

Планируется, что в 2024 году капитальный ремонт кровель будет выполнен на 50 домах в Новопетровском, Агрогородке, Чеховском, Рождествено и других населенных пунктах. В настоящее время работа ведется на 22 адресах, а строительный контроль осуществляется экспертами ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Жители Подмосковья могут проверить включение своего дома в программу капремонта и узнать плановые сроки работ, посетив сайт Фонда по ссылке.

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