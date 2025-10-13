Более 100 кровель отремонтировали в Истринском округе с начала года

Свыше 100 многоквартирных домов в муниципальном округе Истра обновили в рамках текущего ремонта кровель за девять месяцев 2025 года. Работы проводили силами управляющих компаний МБУ «ЖКУ муниципального округа Истра» и УК АО «Истринская теплосеть».

Всего в округе привели в порядок кровли 105 многоквартирных домов. Специалисты МБУ «ЖКУ муниципального округа Истра» выполнили ремонт на 68 зданиях общей площадью около 3500 квадратных метров. Работы прошли в Дедовске, Глебовском, Новопетровском, Румянцево, Первомайском, Агрогородке, Курсаково, Кострово, Рождествено, микрорайоне Истра-1, дачном поселке Снегири, Павловской Слободе и Бужарово.

УК АО «Истринская теплосеть» обновила кровли 37 многоквартирных домов в Истре площадью 1462 квадратных метров. Проведенная реконструкция позволяет исключить протечки в период осадков и таяния снега, повысить теплоизоляционные свойства чердачных помещений, увеличить срок службы конструкций кровли и оптимизировать будущие расходы на капитальный ремонт.

Для оперативного решения проблем с кровлями жители могут обращаться в круглосуточные диспетчерские службы МБУ «ЖКУ муниципального округа Истра» по номерам: 8 (498) 317-73-28, 8 (995) 794-20-92 и в УК АО «Истринская теплосеть» по телефоонам: 8 (991) 650-68-80, 8 (977) 115-76-74.