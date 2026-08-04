Более 100 контейнерных площадок очистили от ТКО в Павловском Посаде

3 августа в Павлово-Посадском округе состоялось оперативное совещание под руководством временно исполняющего полномочия главы Сергея Балашова, на котором были рассмотрены вопросы вывоза мусора, подготовки школ к новому учебному году и благоустройства территорий. Особое внимание уделено проблеме переполнения контейнерных площадок и мерам по ее решению, а также проверке готовности социальных объектов и дорожной инфраструктуры.

Основной темой совещания стала ситуация с вывозом твердых коммунальных отходов. Сергей Балашов взял вопрос на личный контроль: в выходные дни на расчистку площадок были направлены все свободные силы — 15 человек на ручном подборе и 20 единиц техники. За два дня приведены в порядок 105 контейнерных площадок (60 в субботу и 45 в воскресенье), вывезено 100 кубометров ТКО. С 3 августа региональный оператор «Хартия» дополнительно усилил присутствие. Глава поручил профильным службам адресно разобраться с каждой точкой, где жалобы повторяются: проверить достаточность объема баков, соблюдение графика вывоза и пресечь сброс строительного и коммерческого мусора под видом бытового.

В рамках контроля за объектами на текущей неделе запланированы объезды школы в деревне Кузнецы, где ремонт должен быть завершен к началу учебного года, и Филимоновского стадиона — для проверки выполнения обещаний подрядчиком.

В сфере благоустройства «Мособлводоканал» приступил к восстановлению территорий после раскопок, а профильным службам поручено усилить покос травы. Отмечены замечания к «Мосавтодору»: на сельских остановках зафиксированы навалы мусора, обочины недостаточно окошены — дано поручение навести порядок.

С 1 августа изменились сроки передачи показаний счетчиков воды — теперь данные принимаются с 1 по 25 число. Комиссия завершила приемку всех образовательных учреждений округа, школы и детские сады готовы к новому учебному году. Сергей Балашов пригласил жителей на День физкультурника, который состоится в субботу: в 10:00 на стадионе «Старопавловский» в Павловском Посаде и в 11:00 на стадионе имени Р. Э. Классона в Электрогорске.