Более 100 км новых дорог построили в Подмосковье в 2025 году
В 2025 году в России построили более 28 тысяч километров дорог. Из них порядка 100 километров — в Московской области. Движение запустили на 23 региональных и шести федеральных объектах.
Как рассказали в региональном Минтрансе, с ежегодным отчетом в Госдуме выступил председатель правительства Михаил Мишустин. Он рассказал об активном развитии дорожной сети в России.
Глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин добавил, что Подмосковье уделяет этому направлению большое внимание. Так, в прошлом году завершился первый этап строительства Южно-Лыткаринской автодороги. Оставшиеся 28 километров трассы запустят до конца этого года.
Также подошла к концу реконструкция Каширского шоссе в Ленинском округе. В этом году работы там планируют завершить.
«В Красногорске было открыто движение по путепроводу через железную дорогу в Аникеевке и тоннелю в рамках реконструкции Путилковского шоссе. Построили подъезд к лицею В. И. Долгих в Истре, который обеспечил удобный выезд на Новорижское шоссе, реконструировали дорогу Калиново — Дракино в Серпухове и улицу Гагарина в Лобне, а также завершили строительство выезда из деревни Юрлово в Химках», — добавил министр.
Масштабные работы провели и на федеральной сети. Так, реконструировали 21 километр Киевского шоссе, построили развязки на пересечении Минского шоссе и А-108, на Ярославском шоссе, на пересечении Дмитровского шоссе и ЦКАД.
В результате изменения почувствовали около 3,5 миллиона человек.
«В этом году мы продолжаем работу по развитию и модернизации дорожной сети», — добавил Сибатулин.