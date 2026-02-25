Более 100 км новых дорог построили в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году в России построили более 28 тысяч километров дорог. Из них порядка 100 километров — в Московской области. Движение запустили на 23 региональных и шести федеральных объектах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, с ежегодным отчетом в Госдуме выступил председатель правительства Михаил Мишустин. Он рассказал об активном развитии дорожной сети в России.

Глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин добавил, что Подмосковье уделяет этому направлению большое внимание. Так, в прошлом году завершился первый этап строительства Южно-Лыткаринской автодороги. Оставшиеся 28 километров трассы запустят до конца этого года.

Также подошла к концу реконструкция Каширского шоссе в Ленинском округе. В этом году работы там планируют завершить.

«В Красногорске было открыто движение по путепроводу через железную дорогу в Аникеевке и тоннелю в рамках реконструкции Путилковского шоссе. Построили подъезд к лицею В. И. Долгих в Истре, который обеспечил удобный выезд на Новорижское шоссе, реконструировали дорогу Калиново — Дракино в Серпухове и улицу Гагарина в Лобне, а также завершили строительство выезда из деревни Юрлово в Химках», — добавил министр.