Более 100 км дорог к местам отдыха отремонтируют в Подмосковье в этом году

В этом ремонтном сезоне в Московской области обновят более двадцати региональных дорог, ведущих к популярным местам отдыха. Это станет возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

По сообщению Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, ремонтные работы уже идут. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что ремонт более 113 километров дорог в 16 округах не только повысит безопасность и комфорт передвижения, но и позволит жителям и гостям региона насладиться отдыхом на природе.

Специалисты Мосавтодора уже отремонтировали 27 километров асфальтобетонного покрытия на шести участках дорог, ведущих к домам отдыха и пляжам у водоемов. Например, в Мытищах автолюбители теперь могут с комфортом доехать до Клязьминского водохранилища и лесопарка, а также к домам отдыха, санаториям, пляжам, школе кайтсерфинга и пристаням — дорожники отремонтировали участок Осташковского шоссе.

В Орехово-Зуевском округе завершили укладку покрытия на участке обхода Дрезны, по которому любители летнего отдыха могут проехать к двум пляжам на озере Мечта и карьеру Козлово. В Шатуре отремонтировали улицу Калинина в городе Рошале, которая ведет к пляжам на озерах Юбилейное и Земснаряд.

Ремонтные работы планируется завершить к осени. Дорожники, помимо укладки покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку для обеспечения комфорта и безопасности автомобилистов.