Более 100 километров контактной сети отремонтируют на МЖД к 2026 году

На Московской железной дороге в 2026 году запланирован ремонт контактной сети протяженностью 107 километров. Из них 15 километров заменят в Москве, 55 — в Московской области, 8 — в Калужской, 6 — в Брянской, 6 — в Тульской и 17 — в Рязанской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Кроме того, железнодорожники планируют планово отремонтировать более 6,5 тысяч воздушных стрелок и 20 тысяч компенсирующих устройств. Также будут заменены 123 опоры контактной сети.

Обновление инфраструктуры обеспечит повышение надежности энергоснабжения участков с интенсивным движением поездов. Для сохранения объема движения работы будут максимально совмещены с технологическими «окнами» по ремонту пути.