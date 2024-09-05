Более 100 килограммов гумпомощи отправили из деревни Голубое в Курск
Центр помощи семье и детям «Растим вместе», расположенный в деревне Голубое под Солнечногорском, отправил более 100 килограммов гуманитарной помощи жителям Курской области. Волонтеры собрали одежду, продукты и другие вещи первой необходимости.
Все желающие могут помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в приграничных районах. Волонтеры принимают продукты длительного хранения и быстрого приготовления, а также средства личной гигиены и памперсы.
Принести все это можно в Центр помощи семье и детям «Растим вместе» по адресу: деревня Голубое, Тверецкий проезд, дом № 16А с пометкой «для Курска».
Кроме того, в муниципалитете активно оказывают поддержку бойцам специальной военной операции и их семьям.
«В Солнечногорске для участников специальной военной операции, членов их семей действуют различные меры поддержки. Это и государственные льготы и выплаты, и путевки в детские лагеря, и бесплатное школьное питание и многое другое», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.
Обратиться за помощью можно в Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей по адресу: город Солнечногорск, улица Красная, дом № 120, кабинет № 308. Телефон: 8 (496-26) 3-85-42.
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