Более 100 килограммов гумпомощи отправили из деревни Голубое в Курск

Центр помощи семье и детям «Растим вместе», расположенный в деревне Голубое под Солнечногорском, отправил более 100 килограммов гуманитарной помощи жителям Курской области. Волонтеры собрали одежду, продукты и другие вещи первой необходимости.

Все желающие могут помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в приграничных районах. Волонтеры принимают продукты длительного хранения и быстрого приготовления, а также средства личной гигиены и памперсы.

Принести все это можно в Центр помощи семье и детям «Растим вместе» по адресу: деревня Голубое, Тверецкий проезд, дом № 16А с пометкой «для Курска».