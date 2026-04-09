Более 100 кадетов из Подольска стали участниками военно-патриотических сборов

Ученики кадетских классов Подольска — из гимназии № 7, гимназии имени Подольских курсантов, школ № 32 и № 1 микрорайона Климовск — проведут каникулы на сборах в центре «Авангард». Впервые сюда съехались около 1200 учащихся со всего Подмосковья.

Символично, что смена совпала с первой в истории России Неделей космоса, которую объявил президент Владимир Путин в честь 65-летия полета Юрия Гагарина. Для ребят подготовили множество мероприятий.

Программа сборов включает комплексную подготовку по военно-прикладным дисциплинам, изучение истории России, встречи с героями, а также практические занятия и развитие лидерских качеств. Кадеты будут осваивать навыки оказания первой медицинской помощи, работу со средствами индивидуальной защиты, технику ориентирования на местности и управление современными беспилотными летательными аппаратами.