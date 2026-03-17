Более 100 ям с начала года залатали в Лыткарине

Прошедшая зима с ее рекордными снегопадами и резкими перепадами температур оставила после себя неприятное «наследство» — дорожное полотно Лыткарина покрылось сетью выбоин и ям. Весеннее таяние снега обнажило масштаб проблемы: на сегодняшний день специалисты зафиксировали уже более ста участков, требующих оперативного вмешательства.

Дорожные службы города не стали дожидаться строительного сезона и начали ямочный ремонт в экстренном режиме. Основной удар стихии пришелся на ключевые транспортные артерии города. Специалисты МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» уже завершили основной объем работ на улицах Первомайская, Песчаная, Ленина и в проезде Горбачева. В данный момент эпицентр дорожных работ переместился на Спортивную улицу — здесь дорожникам предстоит устранить рекордное количество дефектов: более 40 локальных повреждений. Поскольку для традиционного горячего асфальтирования погода еще недостаточно стабильна, дорожники используют проверенный метод «холодного асфальта». Это специальная смесь из битума и мелкофракционной крошки, которая позволяет работать даже при повышенной влажности.

Процесс строго регламентирован. В подготовленную «карту» засыпают ремонтную смесь. С помощью виброплит смесь тщательно трамбуется до состояния монолита, способного выдержать нагрузку легкового и общественного транспорта.