Более 100 ям на дорогах Солнечногорска устранили с начала года

Глава городского округа Солнечногорск обсудил вопросы по состоянию дорог в округе на оперативном совещании. С начала 2025 года зафиксировали 190 новых ям, из которых 112 уже отремонтировано.

Сейчас бригада проводит ямочный ремонт на улицах Красноармейской, Безверхова, Сенежской и Военном городке. Специалисты применяют литой асфальт, который обеспечивает надежное сцепление с дорожной основой. Этот материал отличается высокой устойчивостью к реагентам, прекрасно выдерживает морозные температуры и не размягчается в жаркую погоду.

«Технология литого асфальта современная. Она отличается высокой прочностью и долговечностью. При перепаде температур на дорогах производится не только уборка. Важно, что мы оперативно устраняем проблемы на дорогах, обеспечивая безопасность движения», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Эти работы являются частью проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», направленного на улучшение дорожной инфраструктуры в Подмосковье.