Более 100 ям на дорогах Солнечногорска устранили с начала года

Глава городского округа Солнечногорск обсудил вопросы по состоянию дорог в округе на оперативном совещании. С начала 2025 года зафиксировали 190 новых ям, из которых 112 уже отремонтировано.
Сейчас бригада проводит ямочный ремонт на улицах Красноармейской, Безверхова, Сенежской и Военном городке. Специалисты применяют литой асфальт, который обеспечивает надежное сцепление с дорожной основой. Этот материал отличается высокой устойчивостью к реагентам, прекрасно выдерживает морозные температуры и не размягчается в жаркую погоду.
«Технология литого асфальта современная. Она отличается высокой прочностью и долговечностью. При перепаде температур на дорогах производится не только уборка. Важно, что мы оперативно устраняем проблемы на дорогах, обеспечивая безопасность движения»,— подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Эти работы являются частью проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия», направленного на улучшение дорожной инфраструктуры в Подмосковье.
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