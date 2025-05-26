Более 100 яхтсменов выступили на парусной регате Tenzor Elite Cup в Подмосковье

В Московской области на Пестовском водохранилище завершился финальный день международной парусной регаты имени Игоря Ченцова. Соревнования проходили в рамках серии Tenzor Elite Cup 2025. Всего в регате участвовали около 100 сильнейших яхтсменов из 15 российских и зарубежных команд.

Победу одержала международная команда «ФИШЕ», в составе которой выступали трое россиян — Алексей Бунзя, Павел Созыкин, Сергей Марук — и немецкий яхтсмен Дастин Бальдевайн.​

«Считаю озерные условия очень интересными. Здесь ветер часто шифтит, делая гонки непредсказуемыми и интересными. Я очень доволен выступлением и полученным опытом в новой команде», — поделился эмоциями Бальдевайн.

Второе место заняла команда «Aladdin», третье — «Фордевинд». Пока шли гонки, на берегу проходила развлекательная программа. Для детей провели турнир Tenzor Cup Junior, где юные участники смогли посоревноваться рядом с профессионалами. Они приобрели полезные навыки, ценный опыт и массу положительных эмоций.

Организатором регаты стал подмосковный яхт-клуб Tenzor Sailing Club. Турнир провели по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».