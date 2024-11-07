Более 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю
С 28 октября по 2 ноября в Подмосковье провели 101 аукцион по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.
В торгах приняли участие 320 претендентов. Среднее количество участников на один лот составило 4,4 человека.
Узнать об объектах, выставленных на аукционы в Московской области, можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там можно найти идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса.
Подборку актуальных лотов также публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM.
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