Более 100 имущественных аукционов провели в Подмосковье за неделю

С 28 октября по 2 ноября в Подмосковье провели 101 аукцион по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

В торгах приняли участие 320 претендентов. Среднее количество участников на один лот составило 4,4 человека.

Узнать об объектах, выставленных на аукционы в Московской области, можно на Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там можно найти идеальный участок для загородной жизни или помещение для бизнеса.

Подборку актуальных лотов также публикуют в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM.