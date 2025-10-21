Более 100 художников подали заявки на участие в арт-резиденции в Зарайске

Проект «Перезагрузка», который пройдет в Зарайске с 27 октября по 30 ноября, собрал более 100 заявок на участие от художников со всей России. Интерес к проекту проявили как молодые авторы, так и опытные. Возраст претендентов начинался от 16 лет и заканчивался 72 годами.

В воскресенье, 19 октября, прошел опен-колл. На нем отобрали восемь резидентов: четыре местных художника и четыре иногородних, работающих c разными материалами, жанрами и техниками. Список еще не огласили, результаты станут известны 23 октября.

«Мы с огромным интересом и энтузиазмом ожидаем начала совместной работы с участниками арт-резиденции в Зарайске. Этот город — живой носитель глубокого культурного кода, в нем переплетаются память, природная созерцательность и история. Уверены, что диалог между художниками и уникальной средой Зарайска станет источником значимых творческих открытий и новых смыслов», — отметил куратор арт-резиденции «Перезагрузка» Михаил Левин.

Участники будут на протяжении месяца жить на территории округа и погружаться в его среду через прогулки, экскурсии и общение с местными жителями. Помогать вдохновляться им будут кураторы — Михаил Левин и Аксана Прутцкова. На время арт-резиденции исторический дом поэта-революционера Григория Мачтета станет художественной мастерской и площадкой для мастер-классов. Посетить открытые занятия от художников смогут все желающие.

«Мы хотим создать пространство встречи: тех, кто сюда приедет, и тех, кто здесь живет. Локальный контекст — это не рамка, а ключ, который открывает город и зрителя. Сегодня в России огромный запрос на узнавание себя и своего места, и именно искусство дает язык, чтобы об этом говорить, — честно, сложно, по-настоящему», — добавила куратор арт-резиденции «Перезагрузка» Аксана Прутцкова.

В конце проекта художники соберут свои работы на масштабную выставку в доме Мачтета и арт-пространстве «ЦЕХЪ». Экспозиция будет доступна для посещения с 29 ноября по 9 января.

Подробная информация о проекте доступна на сайте.