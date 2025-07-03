Более 100 гольфистов приняли участие в первенстве Московской области в Мытищах

Первенство Московской области по гольфу завершилось 3 июля. На поле в Мытищах вышли почти 100 спортсменов. Команда 360.ru узнала, откуда приехали участники и с какими трудностями они столкнулись на соревнованиях.

Президент Федерации гольфа Московской области отметил, что география развития гольфа растет. По его мнению, достигать успехов и развивать мастерство в этом спорте можно только через соперничество.

В этом году на первенство приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Свердловской областей, а также Красноярского края.

За победу гольфисты боролись в трех возрастных категориях. Самому юному участнику, Вите Корниенко из Санкт-Петербурга, недавно исполнилось 12 лет.

«Я просто иду и играю, как мяч лежит. Надо на каждой позиции смотреть, как он лежит, и там уже настраиваться на удар», — рассказал гольфист.

Представительницей Московской области на турнире стала Алиса Молоканова. Девушка занимает 119-ю строчку всемирного рейтинга гольфистов-любителей. До 14-й лунки она шла со своей соперницей вровень, однако с погодой не повезло. В первый день соревнований участники играли в ливень и сильный ветер.

«Ты просто понимаешь, что не все будет получаться, потому что намного труднее концентрироваться. Очень много других обстоятельств, которые мешают. Мокрые клюшки, мокрые перчатки, мокрые грины — скорость меняется. Просто пытаешься приспособиться, адаптироваться к ситуации», — поделилась Молоканова.

Следующий серьезный старт для юниоров — Кубок Ассоциации гольфа России в Казани. Для более опытных — командный чемпионат России, который пройдет в Московской области.