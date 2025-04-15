Более 100 фасадов домов Подмосковья капитально отремонтировали с января

С начала года в Подмосковье капитально отремонтировали фасады в 104 многоквартирных домах. Работы проходили под контролем Министерства ЖКХ региона.

Больше всего фасадов обновили в Балашихе, Красногорске и Солнечногорске. Рабочие меняли облицовку, утепляли стены, обновляли системы водоотвода и восстанавливали внешний вид зданий.

В 19 домах применили бескаркасную систему утепления — это способ, при котором утеплитель крепится прямо к стене, без каркаса. Такой метод помогает экономить до 15% больше тепла по сравнению с другим видом утепления, монтируется быстрее, не требует сложной подготовки стен и отличается устойчивостью к повреждениям.