Более 100 экскурсий в рамках проекта «Билет в будущее» прошло в Дубне

В рамках федерального проекта ранней профориентации «Билет в будущее» за шесть месяцев текущего учебного года в Дубне организовали более 100 экскурсий на предприятия. Это почти в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Два десятка организаций с энтузиазмом принимают гостей — потенциальных будущих сотрудников. Среди них медицинские учреждения, научно-исследовательские центры, коммунальные службы, медиацентр, предприятия оборонно-промышленного комплекса. В этом году в список добавились компании-резиденты особой экономической зоны «Дубна», специализирующиеся на косметических и медицинских препаратах, авиастроении. Сейчас обсуждается сотрудничество с городским отделом МВД и приборным заводом «Тензор».

На этой неделе запланировано пять экскурсий. Школьники посетят поликлиники Дубненской больницы, где осмотрят рентгенлабораторию и познакомятся с принципами сестринского дела, стационар Медико-санитарной части № 9 ФМБА России, телевизионную студию и ГосМКБ «Радуга» — разработчиков ракет.

«В рамках проекта „Билет в будущее“ множество форматов — тесты, профориентационная диагностика, экскурсии на предприятия, мастер-классы с погружением в профессию — все, что позволяет каждому школьнику узнать свои сильные стороны и выбрать дальнейший образовательный маршрут так, чтобы получать удовлетворение от работы и принести максимальную пользу обществу», — отметила начальник отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы в составе Городского управления народного образования администрации округа Екатерина Прийменко.