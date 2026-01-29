Более 100 единиц спецтехники вывели на уборку снега в Лобне и Коломне

Дорожные и коммунальные службы в Лобне и Коломне перешли на усиленный режим работы. На уборку снега вывели более 100 единиц спецтехники.

Круглыми сутками коммунальщики и дорожники убирали и вывозили снег с городских улиц.

В Лобне задействовали более 300 человек и свыше 70 единиц спецтехники. Благодаря их усилиям с улиц города ежедневно вывозили самосвалами около трех тысяч кубометров снега.

В Коломне дорожные службы также перешли на режим в две смены — дневную и ночную. Численность одной бригады составила порядка 20 человек. Кроме того, задействовали 39 единиц спецтехники. На улицы вывели КДМ, два грейдера, фронтальные погрузчики и тракторы с плужно-щеточным оборудованием.