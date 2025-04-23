Более 100 домов в Солнечногорске подключили к системе ГИС ЖКХ

Жители Солнечногорска могут участвовать в общих собраниях собственников жилья онлайн через государственную информационную систему ЖКХ. К электронному голосованию уже подключены 110 домов.

Такой формат дает возможность голосовать по вопросам управления многоквартирным домом с компьютера или телефона, не выходя из дома. Проверить наличие своего дома в системе можно в разделе «Голосования по дому» на портале Госуслуг.

«Онлайн-голосование — это удобный и современный способ участия жителей в управлении своим домом. Помимо голосования, портал ГИС ЖКХ предоставляет широкий спектр возможностей для взаимодействия с управляющими компаниями и получения информации о доме: передача показаний счетчиков, оплата квитанций, проверка задолженностей, отслеживание выполнения работ и многое другое», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Если возникнут трудности с регистрацией или процессом голосования, специалисты МФЦ готовы оказать необходимую помощь. Кроме того, у жителей есть возможность передать свои решения администратору общего собрания.