Более 100 домов в Солнечногорске подключили к системе ГИС ЖКХ

Жители 116 многоквартирных домов в Солнечногорске проводят общие собрания собственников помещений в Государственной информационной системе «ЖКХ». Это позволяет обеспечить прозрачность при голосовании и избежать фальсификаций.

Сообщения о проведении собраний, решения и протоколы из Государственной информационной системы «ЖКХ» автоматически поступают собственникам на портал «Госуслуги». Чтобы участвовать в общем собрании, необходимо войти в личный кабинет на портале Государственной информационной системы «ЖКХ» через личный кабинет «Госуслуг». Система предоставляет возможность голосовать с компьютера или смартфона в любом удобном месте — будь то дом, работа или во время прогулки.

«Все больше жителей округа выбирают онлайн голосования. Это современный способ принять ключевые решения по управлению своим домом. Собственники оперативно видят, когда начинается и заканчивается голосование, по каким вопросам оно проводится, каковы результаты», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Проверить наличие своего дома в Государственной информационной системе «ЖКХ» можно на портале «Госуслуги» в разделе «Голосования на дому». При возникновении трудностей с регистрацией или голосованием помогут специалисты любого офиса МФЦ. Также можно передать свое решение администратору общего собрания.

Кроме того, через Государственную информационную систему «ЖКХ» можно передавать показания счетчиков, оплачивать квитанции, проверять задолженности и выполнять множество других операций.