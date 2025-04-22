Более 100 домов в деревне Патрикеево подключат к газу по программе губернатора
Компания «Мособлгаз» построила более четырех километров новых газораспределительных сетей в деревне Патрикеево в Раменском. Теперь жители 116 домов смогут подвести трубу до забора бесплатно, подав заявку на социальную газификацию.
Газопровод построили по программе губернатора. Ранее в деревне не было централизованного газоснабжения.
Обеспечить дом газом поможет «Мособлгаз». Компания предоставляет следующие виды работ:
•проектно-изыскательские работы (проектирование трассы прохождения газопровода);
•строительно-монтажные работы в границах участка;
•техническое обслуживание газового оборудования;
•поставка газа.
Деревня Патрикеево — 17-й населенный пункт, где провели газ в этом году. В настоящее время работы ведутся еще в 40 поселениях МО.
Всего в этом году «Мособлгаз» планирует подключить к газу еще 70 населенных пунктов.