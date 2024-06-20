Более 100 домов газифицировали в Истре по президентской программе в июне

В Истре по программе «Социальная газификация» за первый летний месяц подключили к голубому топливу 129 домов. Также специалисты построили 63 отвода к домам.

С начала лета в городском округе Истра увеличилось количество желающих принять участие в программе газификации. Связано это с тем, что теперь по президентской программе можно подводить газ к домам в садовых товариществах.

По предварительным оценкам, в Подмосковье газ появится в 3,8 тысячи садовых товариществ, а это почти 160 тысяч домов. Ранее газ бесплатно подводился только до границ садовых товариществ, а к участку жители проводили его за свои деньги.

Однако участвуют в программе только те садовые товарищества, где к границам подведен газ. Этот вопрос должен быть решен на общем собрании, и большинство жителей должно быть согласно на газификацию. Кроме того, домовладения необходимо арегистрировать.

«Людям необходимо будет только заключить комплексный договор и оплатить услуги внутри участка, включая оборудование. Цена зависит от двух параметров — протяженности участка и выбора этого оборудования», — отметил генеральный директор Московской областной газовой компании Игорь Баранов.

Что касается городского округа Истра, то к газу по президентской программе уже подключили порядка 2800 домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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