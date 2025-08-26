Более 100 детских кружков откроют в Химках с 1 сентября

В городском округе Химки доступен широкий спектр секций для развития технических, творческих и аналитических навыков. Учреждения вроде Дома юных техников или клуба пилотов предоставляют возможности для профессионального роста и интересного досуга.

Помимо стандартного набора кружков, в каждом микрорайоне города работают секции, где ребенок может раскрыть художественные, музыкальные и театральные таланты.

На базе Дома юных техников «Интеграл» имени академика П. Д. Грушина дети могут заняться авиа-, судо-, автомоделированием, мотоспортом или шахматами. В процессе обучения они осваивают создание проектов с индивидуальным дизайном и развивают навыки ручного труда.

Клуб по пилотированию «Чистое небо» предлагает освоить управление квадрокоптерами. Под руководством педагогов воспитанники учатся собирать аппараты и развивают навыки пилотирования от начального до профессионального уровня.

Музейная мастерская во Дворце культуры «Родина» позволяет не только погрузиться в мир искусства, но и попробовать себя в роли организатора выставок. Занятия в музее способствуют глубокому пониманию экспозиций и творческих процессов.

В театральной студии «В! Смысле» обучают актерскому мастерству, сценической речи и движению, истории театра, акробатике и танцам. Здесь дети могут как выступать на сцене, так и быть зрителями.

Полный перечень доступных секций и кружков можно найти по ссылке.