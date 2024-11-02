Более 100 человек стали участниками забега «5 верст» в Балашихе

В преддверии Дня народного единства самые активные и спортивные жители округа встретились на старте в Пестовском парке городского округа Балашиха. Вместе участники пробежали пять километров.

Общероссийский проект «5 верст» проводят в 129 парках по всей стране. В Балашихе устраивают забеги в Пестовском парке и на Заречной улице. Перед началом мероприятия для марафонцев проводят инструктаж, разминку и брифинг для начинающих.

Забеги «5 верст» организуют бесплатно. При этом каждый участник может преодолеть дистанцию в пять километров в комфортном для него темпе. Это может быть интенсивный бег, бег трусцой или ходьба пешком. Участие в забеге может принять каждый независимо от уровня физической подготовки.

Перечень парков и и время старта можно посмотреть на сайте.

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