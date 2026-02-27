Более 100 человек стали участниками школы будущих бизнесменов в Наро-Фоминске

Проектная школа «Начинающий предприниматель» завершила работу в округе уже в девятый раз. В мероприятии приняли участие 14 команд из 12 школ — всего более 120 школьников.

Организаторами выступили администрация округа, Торгово-промышленная палата и управление по образованию. Задания для участников подготовили местные предприниматели. В этом году бизнес сформировал кейсы по увеличению продаж, оптимизации производства, внедрению технологий, развитию туризма и социальным проектам.

Некоторые предприятия сотрудничают со школами на постоянной основе. Например, завод «Турбодеталь» разработал индивидуальную задачу для команды из школы № 9, с которой работает уже не первый год.

В администрации отметили, что проект выгоден обеим сторонам: бизнес получает свежие идеи и знакомится с будущими специалистами, а школьники — возможность погрузиться в реальные профессиональные задачи. Число желающих участвовать растет: в командах теперь по восемь-десять человек вместо шести, как было раньше.