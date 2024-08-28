Более 100 человек прошли обучение в школах паллиативной помощи в Подмосковье

Минздрав Московской области
Фото: Минздрав Московской области

В 11 округах Московской области работают школы паллиативного пациента, где более 100 человек прошли обучение по уходу за тяжелобольными. Родственники пациентов или социальные работники могут бесплатно посещать занятия.

«Как правило, паллиативные пациенты нуждаются в регулярном уходе. Благодаря работе таких школ мы можем помочь родственникам создать дома комфортные условия для паллиативного больного, обучить основам ухода», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Отмечается, что школы действуют в больницах Егорьевска, Ступина, Коломны, Зарайска, Каширы, Воскресенска, Луховиц, Клина, Химок, Красногорска и Солнечногорска. До конца года такие школы планируется открыть во всех округах Подмосковья. Ознакомиться с графиком и темами занятий можно на портале паллиативной помощи.

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