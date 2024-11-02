Более 100 человек приняли участие в забеге «5 верст» в Балашихе

В преддверии Дня народного единства в Пестовском парке организовали традиционный забег проекта. На старт вышли представители молодежных организаций и активные жители города.

Дистанция пробега составляла пять километров. Для участников предварительно провели инструктаж и разминку.

Начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации муниципалитета Никита Тарасевич отметил, что такие мероприятия являются отличным способом отметить объединение и сплочение России.

Забеги проекта «Пять верст» проходят в 129 российских парках. Принять участие в спортивных мероприятиях могут все желающие — от новичков до марафонцев со стажем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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