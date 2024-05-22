Более 100 человек присоединились к марафону скандинавской ходьбы в Видном

Марафон приурочили к Всероссийскому дню скандинавской ходьбы, который отмечают 18 мая.

«Самому старшему спортсмену, который пришел на соревнования, 83 года. Среди участников были как женщины, так и мужчины. Мероприятие началось с разминки под музыку, которая поднимала настроение и помогала участникам готовиться к предстоящему забегу», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова.

Она отметила, что все участники марафона получили дипломы и медали, а также наборы фруктов в подарок от спонсоров.