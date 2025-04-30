Более 100 человек присоединились к казачьим тренировочным сборам в Подмосковье

Сотрудники Главного управления региональной безопасности Московской области вместе с представителями Отдельского казачьего общества приняли участие в плановых военных сборах. В мероприятии участвовали более 110 человек.

Сборы прошли под руководством атамана Владимира Игнатьева. Перед началом занятий духовник казачьего общества протоиерей Марк Ермолаев провел молебен и окропил участников святой водой.

Занятия проводили опытные инструкторы, которые ранее участвовали в СВО. Казаки в специальной экипировке отрабатывали огневую подготовку, основы инженерно-саперного дела, медицинскую помощь, тактические действия в составе группы и противодействие беспилотникам.

Сборы стали важным этапом в укреплении боевой подготовки казаков и их роли в современной системе обороны.