Более 100 человек приняли участие в молодежном форуме «Действуй» в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре прошел масштабный молодежный форум «Действуй». Мероприятие объединило свыше сотни активных молодых людей муниципалитета и лидеров общественных организаций для диалога и обмена опытом.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» подготовило для ребят интерактивную зону. Все желающие смогли попробовать себя в роли снайпера в лазерном тире и узнать о базовой военной подготовке.

Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России» организовала для участников командные игры. Молодогвардейцы рассказали собравшимся о своей социально-политической деятельности.

Волонтеры Подмосковья представили свои проекты и вовлекли молодежь в интерактивную игру «Мое Подмосковье». Представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели мастер-класс по оказанию первой помощи и продемонстрировали специализированное оборудование.

Председатель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Можайске Александр Князев и его коллега Юрий Лысенков из города Рузы организовали интерактивную выставку, где можно было примерить военную экипировку.

Участниками форума также стали представители движения «Первые», депутат Можайского округа и сотрудник пресс-службы Минспорта Российской Федерации Анастасия Шумакова с мастер-классом по медиа, а также волонтер Подмосковья Ксения Савицкая, которая рассказала о возможностях грантовой поддержки от «Росмолодежи». Специалисты «Можайского КДЦ» провели для участников форума творческий мастер-класс.

В конце встречи собравшиеся приняли участие во флешмобе и записали трендовый ролик под песню Олега Газманова «Загулял».