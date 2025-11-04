Более 100 человек приняли участие в «КультПросветЗабеге» в Орехово-Зуеве

Мероприятие проводят в округе во второй раз. Его организуют в рамках проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия»».

«Многие участники уже были здесь, но вернулись, чтобы снова окунуться в историю», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Участники поборолись за победу на двух дистанциях. Четыре километра — для новичков, юных спортсменов и семей с детьми, восемь километров — для более опытных спортсменов. Они могли воспользоваться аудиогидом, который рассказывал обо всех достопримечательностях и интересных местах Ликино-Дулева. Это, к примеру, завод ЛиАЗ и текстильная мануфактура Смирнова, казармы и старинные улицы, а также Дулевский фарфоровый завод.

После финиша для участников в местном парке состоялся большой праздник «ДивноВкусно». Его также посвятили Дню народного единства.