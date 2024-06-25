Более 100 человек поучаствовали в фестивале «Русская песня» в Воскресенске

Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск

В Белоозерском прошел фестиваль «Русская песня-2024». Мероприятие посвятили творчеству Людмилы Зыкиной.

Более ста человек исполнили песни из репертуара певицы в доме культуры «Гармония». Участники приехали из Москвы, а также Воскресенска, Раменского, Люберец и Бронницы. Всех наградили дипломами и памятными подарками, а также сувенирами.

В финале фестиваля русской песни творческие коллективы совместно исполнили песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга».

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