Сегодня 16:53 Более 100 человек поучаствовали в фестивале «Русская песня» в Воскресенске Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
В Белоозерском прошел фестиваль «Русская песня-2024». Мероприятие посвятили творчеству Людмилы Зыкиной.
Более ста человек исполнили песни из репертуара певицы в доме культуры «Гармония». Участники приехали из Москвы, а также Воскресенска, Раменского, Люберец и Бронницы. Всех наградили дипломами и памятными подарками, а также сувенирами.
В финале фестиваля русской песни творческие коллективы совместно исполнили песню Людмилы Зыкиной «Течет река Волга».
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