Более 100 человек посетили ярмарку вакансий в Волоколамске

Ярмарка трудоустройства прошла в Волоколамске. Ее посетили более 100 человек, в том числе студентов Волоколамского филиала Красногорского колледжа. Вакансии представили 17 ведущих предприятий городского округа.

Более 100 посетителей пришли узнать о вакансиях от 17 предприятий. Среди работодателей есть компании, которые работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас сегодня представлена и банковская сфера, и те предприятия, которые открылись за последние два года. Сегодня я увидела здесь, впервые за последние два года, отраслевиков ЖКХ. У нас открылся факультет ЖКХ. Молодые ребята сознательно приняли решение посвятить себя этой тяжелой отрасли», — рассказала временно исполняющий полномочия главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.