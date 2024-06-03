Более 100 борцов поучаствовали во Всероссийском турнире в Ногинске

Фото: Телеканал «360»

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе прошел в Ногинске в спорткомплексе «Знамя».  В этом году участие в нем приняли около 150 спортсменов из 24 регионов России.

Турнир прошел уже в тридцатый раз. Заслуженный мастер спорта СССР, шестикратный чемпион мира и Европы Николай Балбошин поддерживал участников и давал им ценные советы.

Он рассказал, как нес знамя советской делегации на Олимпиаде в Монреале. Там же всего за 15 минут уложил на лопатки всех пятерых своих соперников. И завоевал золото.

«Не только себе принес победу, но и польскому спортсмену подарил бронзу. Нужно было положить американца. Если бы я выиграл по балам, то американец стал бы третьим. А я его положил на лопатки, и поляк стал третьим, хотя он проиграл американцу», — поделился олимпийский чемпион Николай Балбошин.

Участники вдохновились примером и показали результаты своих тренировок. В каждой из 10 весовых категорий определили победителей. Их наградили медалями, грамотами и кубками.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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