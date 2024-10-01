Более 100 бойцов СВО получили льготу на лечение в стоматологии в Домодедове

Региональная льгота для участников СВО действует в городской стоматологии в Домодедове. Благодаря ей с запуска акции воспользоваться услугами учреждения смогли более 100 военнослужащих.

Городская стоматология в Домодедове стала одним из пяти медучреждений Московской области, где реализуется региональная мера поддержки участников СВО по лечению зубов и зубопротезированию.

Реализацию инициативы обсудили на «Здравчасе» с участием главы городского округа Евгении Хрусталевой и главного врача Домодедовской городской стоматологии Михаила Каюгина.

Так, после обращения в регистратуру поликлиники военнослужащего оперативно направляют на личный прием к главврачу. Он составляет план лечения с учетом ограниченного времени пребывания бойца дома.

Отметим, что скоро в учреждении отремонтируют кабинет ортопедической стоматологии. Здесь установят современное оборудование и новую мебель.

Кроме того, сотрудники стоматологической поликлиники регулярно отправляют гумпомощь в зону СВО, а также выезжают в командировки на фронт.

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